Premier Padel 2022: si comincia a Doha il 28 marzo

Primo evento di Categoria 1



Insieme al logo, che rispecchia una nuova visione globale del padel, identificata da cinque racchette da padel, che rappresentano i cinque principali continenti in cui viaggerà il tour mondiale, è stato svelato il nome dei Tornei di Categoria 1, denominati "Majors". Il Premier Padel Qatar Major 2022 è il primo evento di categoria 1 del nuovo tour, che si svolgerà a Doha dal 28 marzo al 2 aprile, in concomitanza con i sorteggi del Mondiale di calcio che si terrà il prossimo inverno, sempre in Qatar. L'evento ha riscosso un enorme successo da parte dei giocatori: ben 123 le coppie iscritte provenienti da 19 Nazioni e con il record di montepremi del torneo di € 525.000. Contestualmente al logo, sono stati lanciati i profili social ufficiali del Premier Padel: sito web ufficiale, video promo su Youtube e canale Instagram.