Pink Padel League: ecco le vincitrici della prima tappa a Lecce

LECCE - La tappa del debutto del Pink Padel League, torneo per sole donne che abbina sport e solidarietà, si è svolta il 13 marzo scorso al Macht Point di Lecce, ed è stata vinta dalle coppie Emanuela Pedone e Serena Mangialardo, entrambe di Lecce, per la sezione riservata alle giocatrici di livello avanzato, e Letizia Gigli e Andreina Bianchi, di Taranto, per la sezione riservata alle padeliste di livello medio. Al secondo posto, per la sezione avanzato, Sonia Manni e Laura Giuri di Brindisi, e per la sezione medio, Anna Maria Isceri e Claudia Lenti di Lecce. “Alla prima tappa hanno partecipato 48 giocatrici”, spiega Francesco Giorgino, già ideatore della Salento Padel Cup, organizzatore della Pink Padel League che con il supporto di Chiara Vetrugno, Rosaria Arganese e Mariella Santini ha dato vita al torneo tutto in rosa, riservato alle donne, fra Lecce, Brindisi e Taranto. “Abbiamo voluto unire il divertimento che il padel riesce a regalare in campo, con il sorriso che solo i gesti di solidarietà concreta sanno donare”, aggiungono le componenti del team del Pink Padel League.