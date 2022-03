Tutti al Joy Padel: il tempio dello sport

Padel ma non solo. Perche? al Joy Padel , nato due anni fa, il progetto dei soci fin da subito e? stato quello di creare un’area sportiva a 360 gradi che potesse avere come comun denominatore le parole divertimento e gioia appunto, come il nome del Club.

La struttura

Oggi, dopo il primo lockdown e le restrizioni che hanno limitato l’accesso durante la seconda ondata, al Joy Padel troviamo un panorama unico nel quadrante sud-est di Roma: sei campi indoor, sei outdoor, tre da singolo e due da padbol, piu? un’area palestra: "L’idea e? nata nel 2019 come giocatori di padel – le parole del Presidente del Circolo Maria Ioana Terpe – visto che con Flavio Gonnella lo praticavamo da un po’ di tempo. L’area l’ha trovata Flavio che ci ha creduto fin dall’inizio, abbiamo inaugurato il Circolo a febbraio 2020. Ora, insieme agli altri soci Daniele Tornesi che ha costruito i campi, Sergio Carpentieri e Vincenzo Rendesi siamo orgogliosi di cio? che abbiamo realizzato. Fin dall’inizio volevamo creare una struttura che potesse accontentare tutti i giocatori di padel". Un gruppo di soci innamorato di questo sport: "Ci piace essere presenti – continua Maria – abbiamo sia corsi per bambini che adulti principianti, coperti da quattro istruttori fissi piu? altri quattro. L’uso della palestra e? gratuito per chi viene a giocare. Adoro quelli che vengono e dicono “mi voglio divertire”. Si fanno tante amicizie, e? molto aggregante come sport e coinvolge le famiglie. Non mi piace, invece, quando i giocatori prendono troppo sul serio il padel".

Presente e futuro

L’attivita? del Joy e? organizzata nei minimi dettagli, anche sul fronte competizioni: "Abbiamo quattro squadre MSP per la Coppa dei Club – aggiunge Maria – quattro che fanno la Coppa Italia TPRA e stiamo definendo la Serie D. Abbiamo tantissime donne, sono aumentate molto anche grazie alla palestra, vedendo le altre ragazze giocare si innamorano di questo gioco". Una crescita che pero? non e? ancora terminata: "Sono convinta che il padel non si fermera?. Siamo stati invitati come circolo da Playtomic a un evento a Madrid e abbiamo visto il Master del WPT: li? ho conosciuto gente da tutto il mondo e tutti sono convinti che il padel e? in continuo aumento. Lo vedo anche qui a Roma, dove dei miei amici stanno costruendo campi in zona. Ci sara? spazio per tutti!".