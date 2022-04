Premier Padel Major, spettacolo nei quarti di finale a Doha

I risultati dei quarti



Nella giornata di giovedì si sono disputati i quarti di finale che hanno decretato le quattro semifinaliste che oggi, dalle ore 17, si giocheranno il pass per la prima finale del Circuito Premier Padel, denominato Major per gli eventi di Categoria 1. Hanno aperto le danze Ruiz/Stupaczuk che hanno avuto la meglio su Campagnolo/Garrido dopo un bellissimo primo set finito al tie-break 7-6 e il secondo set vinto per 6-4. Più facile la vittoria per la coppia Navarro/Di Nenno, vittoriosi per 6-1, 6-3 contro Rico/Gonzalez. Il terzo incontro, il più affascinante sulla carta, non ha tradito le attese: pubblico in visibilio per il match tra Galan/Lebron contro la leggenda Belasteguin e il suo compagno Coello. Colpi avvincenti e giocate da fuoriclasse che hanno premiato la coppia Galan/Lebron che in due set hanno conquistato la semifinale con il punteggio di 6-3, 7-5. Anche l'ultimo incontro della giornata è stato avvincente e sul filo dell'equilibrio: a spuntarla la coppia Chingotto-Tello che al tie break del secondo set (6-3, 7-6) porta a casa la partita contro Capra/Ruiz.

Oggi le semifinali

Oggi le Semifinali del Qatar Major, dalle ore 17 sul Campo Centrale (le 16 in Italia): Ruiz/Stupaczuk vs Navarro/Di Nenno e a seguire Lebron/Galan vs Chingotto/Tello. La Finalissima è invece in programma sabato alle ore 20 (le 19 in Italia).