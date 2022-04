Di Nenno e Navarro trionfano al Qatar Major 2022

DOHA (Qatar) - Ancora loro. Martin Di Nenno e Paquito Navarro , dopo il successo all'Open di Vigo di una settimana fa, mettono la loro firma sulla prima tappa del Premier Padel, conquistato a Doha in finale contro Ale Galan e Juan Lebron. Partita emozionante e ricca di giocate da veri campioni, come appunto lo sono i quattro finalisti giunti all'atto conclusivo del Qatar Major 2022. Con il punteggio di 6-3 7-6, il duo iberico-argentino si porta a casa il Major, proprio nel giorno in cui la Federazione Internazionale di Padel ha annunciato la tappa europea di Parigi, dall'11 al 17 luglio, presso il prestigioso Stade Roland Garros.

Il trionfo di Di Nenno e Navarro: lo show a Doha

I quattro finalisti sono stati premiati dal Presidente FIP Luigi Carraro, dal CEO Ooredoo Qatar HE Sceicco Mohammed Bin Abdullah Al Thani, da HE Dr. Abdullah Bin Abdel Aziz Bin Turki Al Subaie (Minister of Municipality) e dal Direttore del Torneo Tariq Zainal. Scenografica la chiusura delle premiazioni, con i fuochi d'artificio che hanno fatto da sfondo al Khalifa International Tennis and Squash Complex, sede del Qatar Major 2022. "Abbiamo fatto il massimo, siamo molto felici di essere i campioni di questa prima tappa, complimenti ai nostri avversari, all'organizzazione e a tutti coloro che sono venuti", le parole post match di Martin Di Nenno e Paquito Navarro.