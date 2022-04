Il Premier Padel sbarca in Argentina: tappa dall'8 al 14 agosto

Il padel torna in Argentina . Dopo l'annuncio del Paris Major al Roland Garros , la Federazione Internazionale di Padel ha annunciato con un comunicato ufficiale la prima tappa dei tornei di Categoria 2 che si terrà in Argentina dall'8 al 14 agosto. L' Argentina Premier Padel P1 sarà quindi il primo torneo del nuovo Circuito che si terrà in Sud America , per un accordo pluriennale firmato con l'APA (Associazione Padel Argentina). In palio per tutti i tornei di questa Categoria 1000 punti e un montepremi record per il Circuito Premier Padel, organizzato dalla FIP insieme al QSI (Qatar Sport Investments). La FIP ha annunciato per il 2022 dieci tappe, di cui il primo Major si è concluso sabato scorso a Doha con la vittoria di Martin Di Nenno e Paquito Navarro.

Attesa per l'appuntamento

“Siamo contenti di portare il Premier Padel P1 in Argentina - le parole del Presidente FIP Luigi Carraro -. Conosciamo la passione e l'amore per questo sport in questo Paese, quindi mi riempie di grande gioia che l'Argentina ospiterà il Torneo Premium con i giocatori più importanti del mondo. I miei ringraziamenti all'APA per la loro collaborazione a dare vita al torneo Premier Padel P1 in Argentina. Non vediamo l'ora di portare Premier Padel in Argentina ad agosto". Questo invece il commento di Santiago Brito, Presidente APA: “Come associazione ufficiale del padel in Argentina siamo contenti di portare il Premier Padel in Argentina - dice Brito -. Il Premier Padel P1 dell'Argentina sarà un grande festival e una celebrazione del nostro amato sport, che porterà i migliori giocatori del mondo nel nostro Paese e fornirà la migliore esperienza di sempre per i fan. Siamo molto orgogliosi di collaborare con Premier Padel, FIP e PPA in questo storico accordo per il padel in Argentina".