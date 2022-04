Padel Mania Pescara, si gioca con il mare all'orizzonte

Una cornice spettacolare

In una cornice spettacolare dove il mare la fa da padrone, tra natura e interventi umani mirati (il porto turistico, con ampi spazi all’aperto, centro espositivo e locali ricettivi per tutti i gusti), nasce a Pescara il circolo Padel Mania, luogo perfetto dove organizzare tornei, corsi di padel, eventi di ogni tipo. Sentendo le parole di Luigi Di Biagio uno dei soci del club pescarese ci si rende subito conto del fermento che c’è presso Padel mania. Da sportivo apprezza l’aggregazionismo che si respira nelle aree del circolo. Alla forte componente di divertimento si affianca, però, la strutturazione di corsi di Padel per tutte le età e per tutti i livelli di gioco svolti dai maestri Lucio Degasso, Paola Ciabattoni, Alessandro Coccia, Stefano D’Alessandro. Per spingere anche i neofiti a misurarsi in delle competizioni vengono organizzati dei mini tornei a cadenza settimanale: "I multi pista - spiega Scardetta - sono un’occasione per far giocare insieme più persone".

Il torneo amatoriale nazionale

La stessa formula viene utilizzata il giovedì pomeriggio per degli incontri di livello più alto. Non mancano le trasferte, anche queste aperte a tutti, l’ultima a Guidonia ha visto gli atleti del Padel mania scontrarsi in partite amichevoli col Pichini Sporting club. Un sano agonismo e un buon livello di gioco sono stati protagonisti della giornata finita in un goliardico e piacevolissimo terzo tempo organizzato per gli abruzzesi dal club ospitante. Altra trasferta quella fatta nel mese di marzo a Malaga, nella quale una ventina di atleti si sono misurati con un programma di allenamenti tecnici, durante tre giornate di clinic, con istruttori professionisti spagnoli e statunitensi. "Un momento di crescita - ha commentato Scardetta - per tutti noi". In programma per le prossime settimane un nuovo evento che già ha richiamato l’attenzione di molti club da fuori regione. Il torneo amatoriale nazionale del 23 e 24 aprile ha già iscrizioni provenienti da circoli della Toscana dell’Emilia e di altre regioni oltre che di molti atleti abruzzesi, naturalmente. Tanti padelisti battaglieranno a suon di bandeja e vibora per aggiudicarsi la gloria e un premio decisamente allettante.