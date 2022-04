L’expo sul padel a Roma

I numeri parlano chiaro. Era arrivato decisamente il momento in Italia di realizzare una era a 360° sul mondo del padel, che da “semplice” moda si è trasformato in brevissimo tempo nello sport del futuro, registrando negli ultimi tre anni il più alto tasso di crescita a livello mondiale. Ci ha pensato la società Next Group, nota agenzia di comunicazione integrata a livello internazionale, che attraverso la sua controllata e newco Padel Trend, ha deciso di essere la prima a rmare la paternità di questa bella iniziativa che da subito ha riscosso un grande consenso e interesse. L'appuntamento con Padel Trend Expo è a Roma, al Palazzo dei Congressi, dal 16 al 18 settembre. Con 2.141 strutture e 5.448 campi (di cui 1.702 indoor) sparsi su 106 province e 980 comuni (fonte: Osservatorio Nazionale Mr. Pa- del Paddle) e oltre 1 milione di appassionati, l’Italia è diventata uno dei principali mercati di riferimento per il padel a livello mondiale; uno sport che può contare su importanti asset quali: aggregazione, socializzazione, facilità nel poter organizzare una partita e trasversalita? nel target, coinvolgendo uomini e donne con una fascia di età molto ampia, che parte dai 6 anni no a superare di gran lunga la soglia della terza età.

Con il supporto della Federazione Italiana Tennis, sarà una tregiorni entusiasmante, dove si susseguiranno eventi, incontri b2b, corsi, contest, spettacoli, intrattenimento e molto altro. Un contenitore unico, dove ci si potrà confrontare anche con un mental coach per migliorare il proprio atteggiamento durante una partita e, ovviamente, saranno presenti gli stand commerciali dei principali brand tecnici della liera internazionale, oltre ai produttori di campi e coperture, app per la prenotazione delle partite e conteggio dei punti di gioco. Tutto ciò strizzando un occhio anche al turismo, attraverso la presenza di selezionate strutture ricettive e tour operator specializzati, che offriranno ai visitatori le migliori esperienze leisure, dove poter coniugare padel e relax.

Abbiamo incontrato Luigi Spera, ideatore e direttore generale della Padel Trend, società del Gruppo Next a cui abbiamo chiesto come è nata l’idea, la scelta della location e le opportunità per le aziende. «Ho partecipato a molte ere nel mondo e in particolare mi ha sempre impressionato l’organizzazione di alcune di queste, dove l’obiettivo era far vivere ai visitatori una vera e propria esperienza. Bene, questo è quello che ci siamo prefissati anche noi, iniziando proprio dalla scelta ambiziosa del Palazzo dei Congressi, al cui interno saranno presenti anche un campo da gioco con una tribuna da 1.000 posti e un auditorium che ospitera? convegni, seminari e molto altro che sveleremo dopo l’estate. Per questa prima assoluta – termina Spera – proprio nell’ottica di venire incontro a ogni espositore, sono stati realizzati diversi pacchetti modulari e stand pre-allestiti per la vendita, oltre alle molteplici occasioni di branding, attraverso dinamiche di sponsorizzazione, che non passeranno di certo inosservate».