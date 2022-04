Fit Juniores, il circuito regionale che guarda al futuro

Circuito regionale Fit Juniores, le dichiarazioni

Un circuito che profuma di futuro. Dietro questa organizzazione c'è anche il grande lavoro fatto dai fiduciari tecnici di ogni regione coordinati anche da Sara Celata, responsabile formazione del padel in Italia. «Aspettiamo con grande fiducia la partenza di questa nuova competizione. È possibile iscriversi fino al 21 aprile, ci aspettiamo un'adesione massiccia. In questi mesi i raduni dei ragazzi sono stati affollatissimi. Abbiamo registrato numeri vertiginosi, ci sono grandi premesse, questo è il primo anno e quindi siamo in una fase sperimentale. In questo momento siamo soddisfattissimi, abbiamo scoperto che ci sono tanti ragazzi che praticano il padel e stiamo toccando con mano l'esplosione di questo sport a livello giovanile. Il circuito di tornei under - conclude Sara Celata - sarà importante anche in vista del Mondiale che si svolgerà a luglio, terremo sotto osservazione diversi ragazzi». A livello femminile ciascuna tappa prevede due tabelloni: under 12-14 e under 16-18. A livello maschile saranno invece quattro: under 12, under 14, under 16 e under 18. A settembre le coppie che avranno totalizzato il maggior numero di punti prenderanno parte al master regionale, che qualificherà le prime quattro coppie di ciascuna categoria per il master nazionale, che si svolgerà a ottobre (la sede è ancora da stabilire) e sarà il secondo momento di confronto su scala nazionale.

In Sicilia esplode la febbre da padel

Febbre da padel anche in Sicilia, come ha confermato Giorgio Giordano, presidente regionale della Federazione. «Nella nostra isola saranno protagoniste diverse città. Si parte a Palermo in questo weekend, all'Avantgarden Padel, per la prima tappa. Dopo Roma si tornerà in Sicilia per giocare a Catania e Caltanissetta. Il master regionale si terrà invece al Seven Padel Village di Siracusa a settembre. Prevediamo la partecipazione di una trentina di coppie in tutte le categorie, dagli under 12 agli under 18. La crescita del movimento in Sicilia va a gonfie vele. Lo hanno dimostrato i recenti raduni: come numeri è la seconda regione d'Italia. Siamo molto soddisfatti, l'anno scorso ben cinque ragazzi siciliani hanno partecipato al Mondiale giovanile in Messico. L'obiettivo futuro è coinvolgere anche la fascia che riguarda gli under 10 già dai prossimi raduni».