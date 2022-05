Padel, la nuova collezione PUMA dedicata allo sport più in voga del momento

Alzi la mano chi non ci ha ancora giocato o non ha pensato di farlo, magari notando l'entusiasmo di partner, amici e colleghi. Stiamo parlando naturalmente del padel , la cui ascesa in Italia - e nel mondo - ha raggiunto ormai livelli incredibili. Uno sport per tutti, per tutte le età e, soprattutto, per tutti i livelli. E con la collezione " Faster Padel " PUMA mira a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di questo sport entusiasmante. Una collezione per tutti gli stili e tutti i livelli di gioco: scarpe, racchette, abbigliamento, accessori che sfruttano le ultime tecnologie e offrono caratteristiche uniche. Tecnica e qualità pur mantenendo lo stile e il design caratteristici del brand. E, soprattutto, rivolta a tutti i tipi di giocatori, dai professionisti ai dilettanti, in cui la cultura sportiva e i valori modellano un nuovo territorio, migliorano le performance e spingono chi gioca oltre i propri limiti, divertendosi. Ambassador della nuova collezione Jerónimo 'Momo' González , Victoria Iglesias , Marco Cassetta e Xènia Clascà .

La scelta della racchetta giusta è fondamentale. Con la sua nuova collezione, PUMA facilita la scelta offrendo agli appassionati diversi design, modelli, materiali e colori che si adattano a ogni tipo di giocatore e livello, dai professionisti a neofiti. SolarATTACK, ad esempio, è il modello di punta della linea: è la racchetta più tecnica ed è rivolta ai professionisti. Il design è stato costruito con doppi cerchi tubolari in fibra di carbonio per massimizzare la precisione e la potenza dei colpi. Ha un telaio in fibra di carbonio molto resistente e flessibile che riduce al minimo le torsioni e le distorsioni dagli impatti più intensi. Il suo nucleo è duro e denso ma flessibile ed è in grado di fornire maggiore sensibilità e precisione. Questa racchetta è disponibile in due modelli: il modello solarATTACK PWR, con una forma a diamante per i giocatori offensivi che cercano più potenza e velocità, e il modello solarATTACK CTR, con una forma rotonda per i giocatori che cercano di controllare meglio i loro colpi.

Per i giocatori di livello avanzato che vogliono migliorare il proprio livello, PUMA presenta la racchetta solarBLINK, un modello versatile con due versioni, per una maggiore potenza o per un migliore controllo. Questa racchetta è versatile, agile e veloce. Per i giocatori di livello intermedio che cercano un equilibrio tra controllo e potenza in ogni colpo, il modello solarCOURT è sicuramente l’opzione migliore. Questa racchetta presenta un nucleo con flessibilità media, che la rende più sensibile e consente tiri più precisi. La sua forma ibrida a goccia crea un punto debole tra il centro della racchetta e l'estremità della testa che, grazie alla sua distribuzione uniforme del peso, la rende una delle racchette più equilibrate e adattabili.

Si parte con il modello ad alte prestazioni PUMA solarATTACK, progettato per giocatori professionisti o avanzati . Incorpora l'esclusiva tecnologia WEBCAGE+. Leggera e flessibile, offre una migliore protezione e assicura un maggiore supporto laterale e mediale. Le suole presentano un nuovo motivo scanalato, progettato esclusivamente da PUMA, che offre presa e trazione superiori per rapidi cambi di direzione. L'intersuola è dotata di PROFOAM per una migliore ammortizzazione e rimbalzo. Questo modello è disponibile nella colorazione cherry tomato, che è la principale combinazione di colori di tutta la collezione. Per i giocatori di livello intermedio che vogliono migliorare il proprio livello, il marchio presenta il modello PUMA solarCOURT con un'eccellente stabilità laterale e mediale, schiuma EVA leggera per una migliore ammortizzazione e trasformazione dell'energia e uno strato di supporto nel tallone per un migliore supporto. Questo modello è disponibile in due diversi colori: cherry tomato e yellow alert.

Per le giocatrici è disponibile una versione di questo modello che ha le stesse caratteristiche ma è più leggera. SolarSMASH, infine, è una racchetta versatile per i principianti che hanno bisogno di comfort per il loro colpo, controllo e un gioco più maneggevole. Costruita con un doppio cerchio tubolare composto per il 30% da fibra di carbonio e il 70% da fibra di vetro e schiuma a bassa densità, offre un eccellente equilibrio tra giocabilità e controllo. La forma rotonda della racchetta, con un bilanciamento medio/basso, massimizza la superficie di gioco e crea uno sweet spot più ampio. Per i giocatori più giovani è disponibile un'altra versione di questo modello che ha le stesse caratteristiche ma che è più leggera e ha un telaio più piccolo.

Questa linea di scarpe si completa con un modello ad alte prestazioni ad un prezzo molto competitivo per i giocatori principianti: le PUMA solarSMASH. Questo modello è disponibile sia per adulti che per bambini in tre colori: cherry tomato, yellow alert e deep orchid&porcelain, una combinazione più adatta alle donne. Progettato per giocatori dilettanti o principianti, offre strati esterni di supporto per una migliore durata e supporto e incorpora anche il nuovo motivo scanalato esclusivo del marchio sulla suola, fornendo presa e trazione superiori.

T-shirt, accessori e borse

Cosa indossare per giocare a padel? PUMA ha sviluppato una linea per uomo e donna che comprende abbigliamento, cappelli, visiere, polsini e calzini che si abbinano perfettamente alle sue calzature e agli zaini. Tutti gli indumenti incorporano la tecnologia DRY CELL brevettata dal marchio. La collezione uomo prevede un modello di T-shirt in due diversi colori, cherry tomato e yellow alert, realizzata con poliestere riciclato abbinato a inserti in rete per la massima traspirabilità. I pantaloncini della linea uomo sono realizzati in tessuto intrecciato che garantisce il massimo comfort ai giocatori.