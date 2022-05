Italy Major, i risultati degli italiani e il programma di oggi

ROMA - L’Italy Major Premier Padel entra nel vivo. Terminate le qualificazioni, sono iniziati ieri al Foro Italico gli incontri del Tabellone principale della tappa italiana del nuovo circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Oggi in programma altri 15 incontri del Tabellone principale, che chiuderanno il primo turno in vista dell’ingresso in campo delle teste di serie, calendarizzato per domani. A guidare il tabellone principale, infatti, ci sono i numeri uno del mondo Ale Galan e Juan Lebron mentre dalla parte opposta troviamo Paquito Navarro e Martin Di Nenno, vincitori della prima storica tappa a Doha nell’aprile scorso. Come per gli Internazionali BNL d’Italia, anche per l’Italy Major il Foro Italico sarà aperto alle scuole. Da oggi fino a venerdì circa 5.000 studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie, che fanno parte del progetto “Racchette in Classe”, potranno provare questa fantastica disciplina sportiva, assistiti dagli insegnanti della FIT.