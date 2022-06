Sole e divertimento alla Padel Cup di Formentera

Padel, sole e vacanze. L’avvicinarsi dell’estate porta con sé un’aria di divertimento insita nella stagione e in questo clima non poteva mancare il padel. E’ scattata infatti lunedì scorso la Padel Cup Formentera 2022- Trofeo Galaxy Padel, che vede nello splendido scenario dei Campi di Cala Saona di Formentera dieci coppie categoria misto, divise in due gironi da cinque squadre, a contendersi l’ambito trofeo. Il Torneo, organizzato da Adriano Conte con Mauro Landoni, segna l’inizio della stagione estiva in una località, come l’isola spagnola, tradizionalmente frequentata da calciatori e VIP nel periodo della vacanze. In campo anche Vip del mondo dello sport, come l’ex calciatore del Milan Cristian Brocchi e l’ex tennista ora Maestro Federale Maria Elena Camerini, che hanno presentato il Tabellone ufficiale della competizione. Proprio loro due sono arrivati in Finale: Cristian Brocchi in coppia con Sonia Bonalda e Maria Elena Camerin con Massimo Zanatta. L’evento ha visto non solo tanto divertimento in campo ma anche giocate di alta qualità da parte dei partecipanti.