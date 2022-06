Padel Artisti, trionfo Gilles Rocca e Marco Vivio a Sciacca

SCIACCA - È ripartito il secondo Trofeo Padel Artisti, con le prime due tappe in programma. A Sciacca, in Sicilia, dove hanno trionfato gli attori Gilles Rocca e Marco Vivio, e quella di Forte dei Marmi, in Toscana, prevista dal 12 al 14 giugno. Tanti nomi famosi hanno preso parte al Torre del Barone Mangia’s Resort e Spa di Sciacca: a parte i due vincitori, anche Jonis Bascir, Marco Bonini, Roberta Beta, Emiliano Ragno, Gianguido Baldi.