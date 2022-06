González non si nasconde: "Verso la top 8"

Spagnolo, nato ad Antequera il 21 febbraio del 1997, Jerónimo González - Momo per tutti - è uno dei migliori giovani del circuito e con ottime potenzialità di entrare ben presto tra i primi 10. Attualmente occupa la posizione n. 16 del ranking WPT e gioca in coppia con Alejandro Ruiz, detto “Capitan America” per la sua somiglianza con il famoso personaggio dei fumetti. Oltre ai buoni risultati ottenuti al WPT da Momo nella passata stagione (tra cui una nale nell’Open di Santander in coppia con Rico), il 2021 per González è stato anche l’anno di un debutto da sogno, quello con la Nazionale spagnola, con cui ha vinto sia il titolo europeo a Marbella e successivamente a dicembre il Mondiale in Qatar. Ha giocato 316 partite al World Padel Tour, con una percentuale di vittorie (190) pari al 60%.