Mas Padel e Padel Village For You Team vincono la Coppa dei Club

ROMA - Roma e Treviso hanno decretato i Campioni Provinciali della Coppa dei Club 2022 . Nel weekend scorso, si sono laureati campioni il Mas Padel nella Capitale e il Padel Village For You Team nella prima storica edizione svolta in Veneto. A Roma si sono inoltre svolte le Finali High Team e Starter Team , con le vittorie del Padel Colli Portuensi 2Red e Infinito Padel Luisa Rosati . "La Regione Lazio da qualche anno è vicina alla Coppa dei Club - ha sottolineato Roberto Tavani, delegato allo sport della presidenza della Regione. "Il padel cura molto il lato sociale e ci consente di conoscere tantissime persone, ciò di cui avevamo bisogno dopo il periodo nero della pandemia". "Per Roma Capitale è fondamentale investire in un settore come il padel: accanto a eventi che abbia mo ospitato recentemente come l'Italy Major, queste manifestazioni sono importanti per il rilancio dello sport di base", ha aggiunto Giorgio Trabucco , consigliere comunale di Roma Capitale, presente in rappresentanza dell’Assessore allo sport, turismo e grandi eventi Alessandro Onorato.

Rieti, numerosi vip in città per il "Padel Solidale"

Sanz, il padel e il curioso aneddoto: "E' nato tutto in piscina"

Parola agli sponsor

Significativa la presenza degli sponsor, tra cui birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella e le ultime arrivate Babolat ed Ente del Turismo delle Barbados. "Babolat, azienda leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, ha la ferma intenzione di ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel tennis", ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager Babolat VS Italia. "Per questo motivo è molto attenta a tutti i livelli di questo nuovo sport, selezionando le migliori partnership sul territorio, come la Coppa dei Club 2022 di cui è orgogliosa di essere sponsor tecnico". "Barbados Tourism Marketing Inc, in Europa, è felice di associarsi al padel che per sua natura è molto simile al nostro “tennis di strada”, sport inventato sull’isola negli anni ’30 dalla classe operaia di Barbados", ha aggiunto Anita Nightingale, direttrice marketing Europa di Barbados Tourism Marketing Inc. "Confidiamo nel fatto che tifosi e sportivi viaggeranno a Barbados per provare le attività ener- getiche, ma anche le più tranquil- le, che la nostra isola mette a disposizione". "La collaborazione con il settore padel di MSP Italia è un vanto", ha concluso Riccardo Pochetti, responsabile dei rapporti con circoli e istituzioni di Cisalfa. "Siamo contenti di esser partner della Coppa dei Club e di essere stati i primi ad aver creduto nel padel amatoriale dell’MSP". Il sito ufficiale www.coppadeiclub.it, i media partner Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle hanno fornito tutti gli aggiornamenti sulle finali, mentre le partite sono state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” grazie alla collaborazione con MY Social Padel.