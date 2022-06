Castelló, il 2022 per stupire tutti

Nata a Villena il 29 ottobre 1997, Jessica Castelló - n. 21 del ranking WPT - è una di quelle 24enni “rampanti” che si sta mettendo particolarmente in mostra. Gioca in coppia con la francese Alix Collombon, n. 23 della classifica, con cui sta disputando una buona stagione e ha partecipato ai quarti di finale del tabellone principale per ben già tre volte. Ha giocato nel World Padel Tour 162 partite con una percentuale di vittorie (86) pari al 53%.