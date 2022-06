A Roma ritorna la sfida tra i circoli storici

Si parte con la Coppa dei Canottieri di padel. Il celebre torneo, che ha segnato la storia del calcetto tra i Circoli Storici di Roma e giunto quest’anno alla 58esima edizione, da cinque anni anni vede protagonisti anche i giocatori dentro la “gabbia” in quello che è diventato ormai uno sport di punta tra i cittadini romani. Una sola categoria prevista, Over 35, con il TC Parioli campione in carica. Saranno otto i circoli a contendersi la sesta edizione, che segna in parte un ritorno alla normalità dopo le tante limitazioni imposte nei due anni precedenti a causa della pandemia: CC Lazio, CC Aniene, CC Roma, RCC Tevere Remo, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur e Corte dei Conti. La Coppa dei Canottieri di padel ha coinvolto in questi anni personaggi di spicco del mondo sportivo, come ad esempio Luca Berrettini, papà di Matteo, fresco vincitore del Torneo ATP di Stoccarda e del Queen's, dove si è confermato campione dopo il successo dello scorso anno. In campo anche Daniele Masala, attuale presidente del Tevere Remo e medaglia d'oro nel pentathlon alle Olimpiadi 1984.

Il commento dei protagonisti

Title sponsor della Coppa Canottieri Fideuram Private Banker: "Fideuram si caratterizza anche per il sostegno alle attività culturali e sportive - ha spiegato Giuseppe Baiamonte, Area Manager Fideuram - e la Coppa Canottieri, una competizione contraddistinta dalla lealtà sportiva e dalla voglia di stare insieme, corrisponde pienamente ai valori che caratterizzano la nostra rete di professionisti". "Come nelle migliori tradizioni nelle sfide tra i Circoli Storici, nel padel si contenderanno la vittoria le migliori racchette sociali che definiranno al termine di un anno di sfide chi sarà la squadra di maggiore talento. Il CC Lazio tenterà di bissare il successo dello scorso anno nel calcetto e tenterà di vincere la competizione ma le squadre avversarie hanno dimostrato di essere molto agguerrite. Sarà difficile il double con il calcetto ma ce la metteremo tutta", il commento del vice presidente sport del Circolo Canottieri Lazio Arnaldo Giudice. "Per noi è importante come Comune di Roma essere qui, per il prossimo anno studieremo un contribuito anche simbolico per stimolare ulteriormente questa grande partecipazione", ha aggiunto l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Ecco gli sponsor dell'evento

Oltre Banca Fideuram, la celebre competizione tra i Circoli Storici della Capitale vede come sponsor Barbados, The Best Rent, Istituto del Credito Sportivo, Nuova Villa Claudia, My Social Player, Corriere dello Sport-Stadio ed è patrocinata da Regione Lazio, Comune di Roma, CONI, Sport e Salute e MSP Italia.