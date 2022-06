Totti e il padel: "Questo è il mio nuovo mondo"

Tra i pionieri

Nella Capitale c'erano ancora pochissimi campi, quando l'ex numero 10 ha iniziato a divertirsi nella "gabbia": "Gioco da 5 anni e ho scoperto il padel tramite amici, un giorno andammo a giocare vicino casa. Inizialmente giocavamo a tennis e poi giorno dopo giorno, questo sport ci ha convinto sempre di più", racconta Francesco Totti al termine dell'evento "Padel Net Cup", organizzato da Digitalbits e Fondazione Principe Alberto II di Monaco sabato scorso al Villa Pamphili Padel Club di Roma. Dalle prime partite, il padel è diventato una seconda passione dopo il calcio: "È uno sport veloce, divertente e riuscire a trovare quattro persone è molto semplice - aggiunge Francesco -, inoltre è molto socializzante e si possono fare nuove amicizie. Da quando ho iniziato a giocare non mi aspettavo questo boom ma essendo uno sport che puoi praticare facilmente spero che questa crescita di campi e giocatori possa continuare nei prossimi anni". Il divertimento è la parola chiave del padel, tanto che l'ex numero 10 ha coltivato questa passione in tutti questi anni, svelando anche un curioso retroscena: "Ho un campo da padel a casa, dove spesso giochiamo insieme agli amici".

I suoi colleghi

L'ex capitano ha fatto da apripista in questo nuovo sport, dopo di lui tanti ex calciatori sono entrati nella "gabbia", una volta appesi gli scarpini al chiodo: "Ce ne sono parecchi bravi - continua Totti - come ad esempio Candela, Fiore e Lo- catelli. Penso che noi ex calciatori siamo predisposti al padel, perché abbiamo una visione diversa dentro al campo. Ma l'importante è divertirsi e passare la giornata con tranquillità e serenità". E proprio tra gli ex giocatori, il nome dell'ex capitano risulta tra i più citati per bravura: "Il talento immenso che aveva nel calcio gli ha permesso di fare bene anche in questo sport - le parole di Stefano Fiore -. Sbaglia poco ed è una grande qualità nel padel. Credo che il suo miglior colpo sia la volée di diritto lungo linea, la gioca molto bene ed è difficile da difendere". "Nei colpi da fondo campo è impressionante - aggiunge Luigi Di Biagio -, due volte abbiamo giocato insieme, alla WeSmash Cup e all'inaugurazione del Conti Sport City, e due volte abbiamo vinto il torneo". Qualità che vengono confermate anche da Vincent Candela, grande amico e compagno di giocate spettacolari nel passato da calciatori: "Mi piace giocare a sinistra ma con Francesco mi metto a disposizione e con umiltà gioco a destra, il Capitano si rispetta - aveva raccontato ai nostri microfoni -. Mi piace giocare contro di lui, in modo che possiamo giocare entrambi da sinistra".