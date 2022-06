Borriello sfida Al Khelaïfi a padel: "Scusa presidente, 3-0"

IBIZA (SPAGNA) - Nonostante la calura, nessuno vuole smettere di giocare a padel. In tantissimi approfittano delle vacanze e tra una nuotata in mare e un trattamento in Spa trovano il tempo per sfidarsi a colpi di volée e bandeje. Che sia inverno o estate, che faccia freddo o ci sia sole a picco, la gabbia è sempre il posto prescelto per passare qualche ora di divertimento e tenersi in forma. Ibiza, luogo scelto da tantissimi vacanzieri, è stato il "campo di battaglia" della sfida tra l'ex attaccante di Roma e Milan, tra le altre, Marco Borriello, ora ds dell'UD Ibiza, e il presidente del Psg Nasser Al Khelaïfi. Ad avere la meglio è stato l'italiano che, al termine del match, ha postato una stories su Instagram taggando l'emiro qatariota, sorridente nonostante il ko: "Scusa Presidente, 3-0".