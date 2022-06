Alix Collombon punta il Master finale: "È il mio obiettivo nel 2022"

Nata a Lione il 17 marzo del 1993, Alix Collombon ricopre la posizione n. 22 del ranking WPT. Ecco un’altra di quelle giocatrici che sta attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. Grande visione di gioco e strategica organizzatrice in campo, gioca da 2 anni in coppia con la spagnola Jessica Castelló, con cui sta disputando una buona stagione e partecipato ai quarti di finale del tabellone principale per già tre volte, oltre ad aver vinto due Challenger nel 2021. Ha giocato nel World Padel Tour 141 partite con una percentuale di vittorie (70) pari al 50%. Nel Master di Valladolid terminato domenica, sono uscite agli ottavi, avendo purtroppo incontrato troppo presto le numero uno Triay-Salazar.