Lillo e l'amore per il padel: "E' uno sport che concede a tutti di divertirsi"

ROMA - Da tutti conosciuto come Lillo, la sua brillante carriera si è districata tra cinema, televisione, doppiaggio, musica e teatro. Non tutti però sanno che l'attore, vera star del game show “LOL-Chi ride è fuori”, da poco più di un anno è entrato nella “gabbia” del padel, aggiungendosi alla lista che vede tanti personaggi famosi alla scoperta di questo fantastico sport: "Gioco a tennis da sempre, è l'unico sport che ho sempre praticato – ci racconta in esclusiva –. Mi definisco un grande amante dei racchettoni, sono cresciuto giocandoci a Torvaianica. Il padel mi ricorda nostalgicamente quel periodo. È uno sport molto divertente e diventa un’ottima alternativa a chi non pratica tennis".

CHE DIVERTIMENTO - Da Lillo ci facciamo spiegare i motivi del successo del padel, esploso letteralmente negli ultimi anni, per numero di strutture e di giocatori amatori: "A padel puoi giocare delle partitelle tra persone del tuo livello e divertirti sin da subito. Il tennis invece è più selettivo. Per chi viene dal tennis, l'errore grande che si fa è tirare forte ma a livello principiante non serve perché faciliti l'attacco avversario, la pallina rimbalza sulvetro e diventa un rigore per chi gioca, bisogna saper dosare la forza. Il vetro bisogna capirlo e anticiparlo. Credo che sia questo il segreto del successo del padel: tutti si possono divertire, puoi sfogare l'agonismo anche senza essere super allenato". Lillo si è avvicinato al padel grazie a un altro collega attore, Pietro Sermonti, che ora è diventato un vero appassionato di questo sport: "Pietro mi ha fatto iniziare a giocare a padel - conferma il comico -. Prendo lezioni ma non riesco a giocare spesso. Mi diverte molto questo sport, è un gioco molto tattico e, come dicevo, è alla portata di tutti, a qualsiasi livello ti permette di divertirti. Sono convinto che il padel continuerà a crescere nei prossimi anni perché è molto bello da vedere a livello competitivo ed è accessibile a tutti". Lillo, che ha da poco concluso il suo tour estivo insieme al suo storico compagno Greg in attesa del “Best of” che si terrà il prossimo settembre al Teatro Romano di Ostia Antica, ci svela che nel padel non si replicherà la coppia iconica che ha fatto ridere milioni di italiani: "Claudio non gioca a tennis e non è appassionato. Non credo che ci sarà mai modo di vedere la coppia Lillo-Greg sui campi da padel!".