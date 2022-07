Basile, il padel e l'obiettivo in testa: "Voglio vincere, divertirsi non basta"

Non solo calcio e padel. Anche un'altra nobile disciplina, come la pallacanestro, sta subendo la contaminazione di questo sport che coinvolge sempre di più ex campioni del mondo sportivo. In mezzo a tanti ex calciatori che giocano nella "gabbia", si stanno infatti ritagliando uno spazio maggiore anche ex cestisti. Gianluca Basile, argento olimpico nel 2004, vincitore di quattro scudetti tra Bologna e Barcellona e icona del basket blaugrana per il successo dell'Eurolega nel 2010, ci racconta in esclusiva la sua nuova passione: «Ho scoperto il padel nel 2011 quando giocavo a Barcellona. Inizialmente non mi aveva fatto impazzire perché lo vedevo come uno sport praticato da chi non sa giocare a tennis. Poi qualche anno dopo, Bonora e Righetti, ex compagni di Nazionale, aprirono quattro campi a Roma, e nel breve mi convinsi anche io della bellezza di questo sport».