Padel Mixto, la Fondazione Entain impegnata per lo sport

Sport e Fondazione Entain, un binomio vincente da tempo

La compagnia attiva nel mondo del gioco – attraverso marchi come Bwin, Eurobet e Gioco Digitale – ha scelto la via della sostenibilità, non solo dal un punto di vista economico ma anche sociale e ambientale. "Pensiamo che lo sport sia uno dei mezzi, se non il principale, per l’inclusione sociale", ha detto ad Adnkronos Luca Faelli, Ceo di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia. "L’evento di Padel Mixto è stato un vero torneo e prova il fatto che attraverso lo sport ci si può ritrovare dal punto di vista sociale e sperimentare dal vivo l’inclusione. È questa la ragione per cui la Fondazione Entain ha aderito al progetto in maniera entusiasta, poiché ne rispecchia gli ideali. Il valore generato da un’azienda nei suoi mercati e nei suoi territori permette la sostenibilità del business stesso nel momento in cui condivide questi valori e questa sostenibilità in ambito sociale, economico e ambientale. Per un’azienda quotata in borsa è importante avere un orizzonte di lungo periodo, quindi un business sostenibile, non solo economicamente. Per questo la Fondazione si impegna e finanzia progetti in ambito ambientale per la riduzione degli sprechi e dell’emissione dei gas serra, in ambito economico nell’attenzione e la difesa dei clienti, e in quello sociale favorendo l’inclusione attraverso lo sport". Il torneo di Padel Mixto è stato inserito all’interno del programma della fase finale della Coppa dei Club Msp, aumentando la cifra dello spettacolo in una disciplina che sta coinvolgendo sempre più curiosi e appassionati. "Siamo orgogliosi di aver ospitato il torneo – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile del settore padel di Msp Italia –. L'iniziativa dell'Asd Sportinsieme è stata davvero lodevole, e ha dimostrato come questo sia uno sport inclusivo in cui si possono superare le barriere con l'impiego contemporaneo di giocatori in piedi e atleti in carrozzina. Dal primo giorno della nostra attività ci siamo posti l’obiettivo di favorire la socialità e l'aggregazione, sempre all'insegna dei valori dello sport. In questo senso, Padel Mixto rispecchia pienamente la nostra missione: promuovere la pratica sportiva e dare opportunità anche ai diversamente abili". In campo, le sei squadre si sono sfidate prima in due gironi da tre e poi nelle finali dal 1° al 6° posto. Facchetti e Galliano hanno sconfitto la coppia campana formata da Felice D'Aiello e Roberto Punzo (in carrozzina) con il punteggio di 6-4/4-6/10-7, conquistando il trofeo. Al terzo posto gli abruzzesi Simone Scardetta e Andrea Silvestrone (in carrozzina). "Credo che la forza di questo gioco sia il fatto di essere molto immediato, aggregante e divertente, per questo tanta gente si avvicina – le parole di Luca Facchetti ad Adnkronos –. Tanti giocano insieme pur non conoscendosi, ed è qualcosa che negli altri sport non succede. In Italia non c’è ancora un’associazione che permetta ai diversamente abili di giocare: Padel Mixto è importante perché dà loro questa possibilità".

"Superato concetto di olimpico e paralimpico"

Motore dell’organizzazione della Coppa dei Club e del torneo Padel Mixto è stata l’Asd Sportinsieme Roma, impegnata nella promozione dello sport a 360 gradi, in sinergia con gli enti di promozione sportiva. «L'interesse sugli eventi di Pescara è stato alto dal nostro punto di osservazione – ha sottolineato il presidente Luca Alessandrini –. Quello che è mancato per gli atleti con disabilità è stata la capacità di competere in uno sport che sta spopolando e coinvolge tutte le fasce di età e tutte le condizioni di attività fisica. L’idea, per un atleta con disabilità, di approcciarsi a questa disciplina era già stata proposta da noi nel 2018, ma non aveva avuto seguito. Con il Padel Mixto si supera il concetto di olimpico e paralimpico, poiché normodotati e atleti con disabilità giocano insieme. L’atleta diversamente abile sa che può beneficiare di un doppio rimbalzo, ma non è obbligato a sfruttarlo. Non c’è sport se non c’è competizione: in campo si creano strategie e tattiche di coppia che rendono le partite assai interessanti". Due giorni di sorrisi e divertimento che hanno permesso al pubblico, abruzzese ma non solo, di vivere un’esperienza unica. Lo sguardo degli organizzatori è già ai prossimi appuntamenti con il Padel Mixto, per continuare nel percorso di inclusione sociale attraverso lo sport. "Partecipare da protagonisti a una competizione sportiva è il vero spirito con cui vogliamo presentare questa disciplina meravigliosa che è il padel – ha concluso Alessandrini –. Vedere i ragazzi che si sfidano in campo per vincere è il coronamento di un progetto. Msp ha accettato la sfida e ci ha dato la possibilità di realizzare quell’idea che fino a pochi mesi fa sembrava difficile. Pensiamo già al futuro e ai prossimi eventi che allarghino la partecipazione agli appassionati di padel".

La classifica finale del torneo:

1° posto: Lombardia (Luca Facchetti e Giuseppe Galliano)

2° posto: Campania (Felice D'Aiello e Roberto Punzo)

3° posto: Abruzzo (Simone Scardetta e Andrea Silvestrone)

4° posto: Sicilia (Angelo Corsaro e Salvatore Vasta)

5° posto: Lazio (Michele Giancaspro e Fernando Moreno Taratufolo)

6° posto: Liguria (Umberto Santangelo e Giorgio Porpiglia)