Paris Major, la finale (ore 15) è Lebron-Galan vs Tello-Chingotto

Navarro e Di Nenno per la prima volta in questo circuito non sono presenti nell'epilogo del torneo: saranno i due argentini ad affrontare i numeri uno al mondo

17 . 07 . 2022 07:55 1 min Premier PadelParis Major

Tuttosport

