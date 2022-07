Paris Major, Galan e Lebron-show: "Giocata la gara perfetta"

Le parole di Galan

Una prova di forza incredibile, che porta i due spagnoli numero uno del ranking a giocarsi la terza finale su tre del neonato circuito internazionale di padel: "Abbiamo buone sensazioni - ha detto Galan - e si sta vedendo sul campo, perché stiamo mostrando la nostra miglior versione". Poi Ale ha rivelato il momento in cui ha realizzato cosa avesse appena conquistato: "Mi sono reso conto di essere in finale nella prima edizione del Roland Garros per il padel quando a fine partita, durante l'intervista di rito, ho visto la mia famiglia e la mia ragazza che esultavano in tribuna. Lì ho realizzato che stavamo vivendo un sogno che fino a poco tempo fa nemmeno potevamo ipotizzare, ma che adesso è realtà. In finale dobbiamo approcciarci con le stesse sensazioni".

Lebron è affamato

Dello stesso avviso il compagno di squadra Juan Lebron, che sottolinea la prestazione impressionante in semifinale: "Cerchiamo sempre di prepararci per dare il 100% e in semifinale probabilmente abbiamo giocato una partita perfetta, contro una coppia fortissima. Speriamo di restare su questo livello anche in finale. Abbiamo raggiunto l'ennesima consecutiva e questo è un segnale del grande lavoro che facciamo. E non mi riferisco solo a noi, ma anche a tutte le persone che lavorano nel dietro le quinte. Adesso che siamo in finale ovviamente vogliamo vincere il titolo".