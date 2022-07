Paris Major, dominio Lebron e Galan: il torneo è stato un successo

PARIGI (Francia) - I numero 1 al mondo Alejandro Galan e Juan Lebron hanno vinto la prima edizione in assoluto del Greenweez Paris Premier Padel Major, che si è svolta allo stadio Roland-Garros dal 10 al 17 luglio. Questo evento, che ha riunito i migliori giocatori di padel di tutto il mondo, si è rivelato un enorme successo. La coppia spagnola ha dovuto lottare per tre set (6-3 4-6 6-4) per sconfiggere gli argentini Federico Chingotto e Juan Tello, teste di serie n.4.

I numeri eccezionali del torneo

In totale, 56 squadre sono state iscritte al tabellone principale del Greenweez Paris Premier Padel Major per un totale di 55 partite giocate ( tabellone principale). Questa prima edizione in assoluto del Greenweez Paris Premier Padel Major si è rivelata un enorme successo, sia in termini di sport che in termini di numero di spettatori. Questa settimana, 25.000 spettatori sono stati presenti allo stadio Roland-Garros per partecipare al più grande torneo di padel mai tenuto in Francia. Hanno potuto imparare di più sullo sport in un'atmosfera amichevole e vivace, oltre a vedere lo stadio Roland-Garros in una disposizione diversa. Per questo evento, sono stati allestiti sei campi da paddle sul campo Philippe-Chatrier e sui campi 2, 3, 4, 5 e 6. L'evento ha anche goduto di un'ottima copertura televisiva.

I commenti delle istituzioni

Gilles Moretton, presidente della FFT, ha annunciato: "La Federazione francese di tennis ha organizzato questo primo Major sui campi dello stadio Roland-Garros, fornendo condizioni di gioco eccezionali ai migliori giocatori del mondo. Quale modo migliore per promuovere questo sport in rapido sviluppo, che ha sempre più giocatori in Francia, nei club e in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di essere stati i pionieri. Questo evento è un fantastico catalizzatore per sviluppare ulteriormente il padel in Francia e si lega a ciò che abbiamo messo in atto come parte della nostra missione di padel. Questa prima edizione ha acceso i riflettori su questo sport spettacolare, fisico e abile e ha incoraggiato le persone a provarlo".

Arnaud Di Pasquale, Direttore del Greenweez Paris Premier Padel Major, ha dichiarato: "In questa prima edizione del torneo, il nostro obiettivo era introdurre le persone al padel e mostrare un lato diverso dello stadio Roland-Garros. La nostra scommessa è stata ripagata. Gli spettatori che sono venuti alla Porte d'Auteuil questa settimana sono rimasti molto soddisfatti l'esperienza. Sono stati in grado di vedere i migliori giocatori del mondo in azione e si sono resi conto di quanto sia spettacolare la disciplina. Questo evento è stato un'eccezionale vetrina per il padel. Vorrei incoraggiare tutti a venire l'anno prossimo per assistere alla seconda edizione del Greenweez Paris Premier Padel Major!”.