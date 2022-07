Il Padel, lo sport del momento che richiede un Pronto Recupero

Ogni anno l’estate promuove le tendenze del momento, anche dal punto di vista delle pratiche sportive, che in questa stagione sono favorite dal sole, dal relax e dalla vita all’aria aperta. Lo sport dell’estate quest’anno è senza dubbio il padel. Nato in Messico negli anni ’70, è arrivato in Italia vent’anni dopo. Solo però in tempi più recenti ha cominciato a diffondersi e a trovare praticanti sempre più numerosi e entusiasti. Derivato dal tennis, anche se meno tecnico, è uno sport molto dinamico e divertente. È considerato una valida soluzione per continuare l’attività sportiva durante il periodo estivo e per passare del tempo in compagnia. Che sia un’attività in grande crescita lo conferma la sempre maggiore diffusione di strutture con campi dedicati al padel, che nel 2022 registrano già a un +12% rispetto al 2021. Il padel è diffuso in tutto il territorio nazionale, in particolare in Lazio, Lombardia e Sicilia. Oltre all’aumento dei campi da gioco, cresce anche il numero dei giocatori, che quest’anno sono quasi 120% in più rispetto all’anno precedente, soprattutto nella fascia tra i 35 e i 50 anni.