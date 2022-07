Premier Padel, una settimana da record al Roland Garros

In totale, oltre 25.000 persone hanno riempito il Roland-Garros per tutta la settimana e il Greenweez Paris Premier Padel Major è stato trasmesso in 175 territori mondiali: entrambi record per un torneo di padel disputato in Francia. Tra le emittenti figurano Canal+, TVE, ESPN, beIN SPORTS, Sky Sports (in Italia, Germania e Regno Unito e Irlanda), SuperSport, Charlton, Viaplay, Arena e Cosmote.

Collaborazione con OMS

Oltre alle trasmissioni lineari, anche il canale YouTube di Premier Padel ha registrato un record: quasi 2,5 milioni di spettatori si sono sintonizzati per tutta la durata del torneo, con un aumento di un quarto di milione rispetto all’Italia Premier Padel Major di maggio. Anche gli spettatori individuali sulla piattaforma sono aumentati del 21% a Parigi, rispetto al torneo al Foro Italico.

Il Major parigino ha inoltre ospitato stelle del mondo del calcio, con la leggenda olandese Ronald de Boer e i giocatori del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, Leandro Paredes e Ander Herrera, tutti presenti durante la settimana allo Stade Roland-Garros.

L’evento ha inoltre rappresentato l’inizio ufficiale della partnership tra la Fondazione OMS e Premier Padel. La Fondazione OMS è lo strumento principale di raccolta fondi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Direttore Generale della Fondazione OMS, Anil Soni, e il Direttore Generale dello Sviluppo, Eric Berseth, hanno partecipato all’evento per la firma formale della partnership, che prevede una stretta collaborazione nella sensibilizzazione e nella raccolta di fondi per cause fondamentali, con particolare attenzione alla salute mentale globale.

Dichiarazioni

International Padel Federation ha dichiarato: “Per l’intera comunità del padel, vedere le nostre star gareggiare in un luogo iconico come il Roland Garros è stata fonte di grande soddisfazione. L’obiettivo della Federazione Internazionale di Padel è proseguire la crescita e sappiamo che insieme alle nostre Federazioni Nazionali porteremo il padel ai massimi livelli, realizzando i nostri sogni”.

Alejandro Villaverde, Segretario Generale della Professional Padel Association, ha dichiarato: “Torneo dopo torneo, il nuovo circuito Premier Padel continua a migliorare sotto ogni punto di vista. Le strutture per i giocatori erano assolutamente di livello mondiale, curate in ogni dettaglio. È stata un’esperienza memorabile anche dal punto di vista dei tifosi, grazie al senso di professionalità che ha caratterizzato l’intera settimana. I giocatori sono molto emozionati per i prossimi tornei Premier Padel che si terranno in Spagna e in Argentina ad agosto”.

Ziad Hammoud, Consiglio di Amministrazione di Premier Padel, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’incredibile successo riscosso da questo storico torneo allo Stade Roland- Garros. La possibilità che questo sport venga praticato in una struttura di questo livello è di per sé una dimostrazione della strada compiuta dal padel professionale grazie al circuito Premier Padel. Ed è solo l’inizio. Ringraziamo la Padel Federation (FIP), la Fédération française de Tennis (FFT), la Professional Padel Association (PPA) e tutti i partner per aver offerto un evento spettacolare, che ha posto i giocatori al centro di tutto ciò che facciamo. Ora attendiamo con gioia Madrid e Mendoza”.

L’attenzione si rivolge ora alla Spagna, con il Madrid Premier Padel P1, che si svolgerà dall’1 al 6 agosto e che sarà il torneo inaugurale della seconda categoria, seguito a breve distanza dall’Argentina Premier Padel P1 che si svolgerà dall’8 al 14 agosto. Il quarto Major dell’anno - il Mexico Premier Padel Major - si svolgerà al Club Sonoma di Monterrey, in Messico, dal 28 novembre al 4 dicembre. Ulteriori annunci seguiranno a breve.