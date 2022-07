Lo spettacolo della Porto Kaleo Cup 2022 in Calabria

Il campione argentino Facundo Martinez Lopez, attualmente in forza come coach alla Bull Academy di Madrid, è stato il grande protagonista della seconda edizione della Porto Kaleo Padel Cup 2022 , Trofeo Spicy Bag. L'allenatore sudamericano - in coppia con un'imprenditrice milanese, Emanuela Armenise - si è aggiudicato il torneo di padel che si è disputato la settimana scorsa al Porto Kaleo Resort, a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Siamo - per intenderci - nella Calabria jonica, nell'incantevole cornice del Golfo di Squillace, vicino a Capo Rizzuto.

Il torneo

Facundo Martinez Lopez ed Emanuela Armenise hanno battuto la coppia formata dall'ex tennista svizzero Stefano Mezzadri, con un passato da "pro" nel circuito Atp, e Viviana Dell'Eva, brooker assicurativo. Terzo posto, invece, per la coppia dell'Aspria Harbour Club Milano, Luca Gardella e Marta Barzaghi. Ha dato spettacolo, conquistando il quarto posto, il duo composto da Peppe Siniscalchi e Michele Ciapparone, la coppia che rappresentava il villaggio di Porto Kaleo. Si è giocato al meglio dei due set su tre (con game al "punto de oro") con i sedici iscritti che sono stati divisi inizialmente in due gironi. Le coppie sono state calibrate in modo da garantire sfide equilibrate.

Le dichiarazioni

«I match sono stati caratterizzati da giocate spettacolari in un contesto naturale di grande fascino», ha detto l'organizzatore, il milanese Mauro Landoni, uno dei pionieri del padel in Lombardia. Landoni, imprenditore nel campo delle tecnologie innovative per produrre plastica biodegradabile, è infatti un appassionato di questo sport sin dagli albori. «Questo format che abbiamo collaudato per i villaggi turistici si è rivelato azzeccato. Posso già confermare che faremo una terza edizione dell'evento, sempre a Porto Kaleo. Il torneo in questo splendido angolo di Calabria diventerà una tappa fissa e vedrà coinvolto un numero sempre crescente di turisti. Ci sono tantissime persone che amano divertirsi, godersi il mare e poi impugnare la racchetta per giocare a padel. Il torneo è stato impreziosito dagli insegnamenti che, nel corso della settimana, sono stati dispensati dal campione argentino Facundo Martinez Lopez che ha condotto in maniera esemplare lo stage. Le selezioni vengono calibrate in base al livello del giocatore e il tutto e? stato molto apprezzato».