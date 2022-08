Premier Padel, P1 di Madrid sarà trasmesso nei 5 i continenti

Premier Padel, il circuito ufficiale globale di padel, torna a Madrid, in Spagna, per il primo torneo Premier Padel categoria 2 (P1) presso il WiZink Center.

Il torneo P1, che sta per giungere sugli schermi dei più appassionati fan del padel del mondo, sarà trasmesso da TVE on-air, la più grande emittente spagnola. Ogni giorno sarà trasmessa almeno una partita su Teledeportes, il canale televisivo lineare, mentre altre partite, con coppie di stelle spagnole sul Main Court, saranno trasmesse su RTVE Play, la piattaforma OTT di TVE.

Il Madrid P1 sarà trasmesso in 180 territori, al pari della trasmissione del Paris Major, che si è tenuto solo due settimane fa. Tra le principali emittenti coinvolte, oltre a TVE, figurano: Canal+ (Francia e oltre 60 territori globali), ESPN, beIN SPORTS, Sky Sports (Italia, Germania e Regno Unito e Irlanda), Supersport, Charlton, Viaplay, Arena, Cosmote e Coupang.

Torneo

In totale, 48 coppie di padel maschile si sfideranno nel girone di qualificazione prima delle 40 coppie già qualificate per l’inizio ufficiale del torneo, lunedì 1° agosto. La finale si terrà sabato 6 agosto 2022. Tra i protagonisti, i campioni degli ultimi due Major di Parigi e Roma, Alejandro Galan e Juan Lebron; i secondi classificati di Parigi, Federico Chingotto e Juan Tello; i campioni del Major inaugurale di Doha, Paquito Navarro e Martin di Nenno; gli esordienti Sanyo Gutierrez e Agustin Tapia, una delle grandi coppie del mondo; e infine lo straordinario Fernando Belasteguin con il giovane Arturo Coello..

Inoltre, i fan locali potranno dare il benvenuto a una nuova coppia di stelle nel Premier Padel: Sanyo Gutiérrez e Agustin Tapia, che faranno squadra per la prima volta nel corso del torneo. Sanyo aveva già partecipato all’Italy Premier Padel Major con il cugino Augustin Gutiérrez; questa volta l’argentino fa coppia con il connazionale Tapia, formando il duo terzo classificato nel girone di apertura.

Il Madrid P1 segna il quarto torneo internazionale ospitato dal nuovissimo circuito. Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI), è stato lanciato all’inizio di quest’anno.

Circuito

Il circuito ha avuto un successo fenomenale in tutti i tornei finora disputati. Dopo aver registrato il tutto esaurito per il Rome Major durante le semifinali e la finale, il Paris Major si è rivelato un record assoluto: 25.000 spettatori hanno riempito il Court Phillippe Chatrier.

Anche il coinvolgimento online è in rapida crescita, con quasi 2,5 milioni di spettatori su YouTube, con un aumento del 25% rispetto al precedente Premier Padel Major di Roma.

Ziad Hammoud, direttore di Premier Padel, ha dichiarato: “Doha, Roma e Parigi sono stati solo l’inizio. Siamo entusiasti di portare il padel nel cuore della sua fan-base con questo torneo P1 nella splendida città di Madrid. Ringraziamo TVE per aver favorito la massima audience possibile per gli appassionati spagnoli di padel, insieme alla FIP, alla Federación Española de Padel (FEP) e alla Professional Padel Association (PPA) per aver mantenuto i giocatori al centro di tutto ciò che facciamo”.

Subito dopo Madrid si terrà il P1 di Mendoza, in Argentina, dal 9 al 14 agosto, mentre il Premier Padel conferma lo slancio magnetico che lo contraddistingue come circuito ufficiale della FIP. Il quarto Major dell’anno – il Mexico Premier Padel Major – si svolgerà al Club Sonoma di Monterrey, in Messico, dal 28 novembre al 4 dicembre.