Guillermo Castanon: "Gioco da 20 anni, ma ho ancora degli obiettivi"

Nato a Madrid il 25 gennaio del 1978, Guillermo Castañon, per tutti Willy, è uno degli "Old Rockers" del circuito professionistico e persona fantastica. Ha iniziato a giocare 20 anni fa e vinto oltre 200 tornei in tutta la Spagna: è stato tra i primi 5 del ranking madrileno per 13 anni (n.1 per 6 anni) e ha raggiunto la posizione 34 nel Wpt giocando appena 108 partite. Nel 2016 ha fatto coppia con Galan, quando Alejandro era ancora un giovane promettente, in una sfida amichevole tra Madrid e Roma, contro i fratelli Pupillo. Nel 2019 fu ingaggiato dal Monviso Sporting Club di Torino, con cui ha vinto il campionato italiano di Serie B. Oggi a 44 anni è una star del circuito dei veterani con cui già dal primo anno ha vinto di tutto, tra cui il campionato di Spagna e quello del mondo con la Nazionale over 40.