Argentario, che binomio con racchette e turismo

Respirare l'aria della Maremma Toscana , immergersi nel mare dell'Argentario e divertirsi col padel. C'è tutto questo nella mission del circolo Fonteblanda Center tra sport, relax e vacanza. Siamo nel territorio di Orbetello, in provincia di Grosseto. Luciano Galant i è uno dei soci. È l'unico romano, gli altri sono imprenditori locali. «Questa zona della Toscana è una sorta di feudo per i vacanzieri romani e non poteva mancare il padel, sport che conta un altissimo numero di praticanti nella Capitale - dice Galanti -. Siamo l'unico circolo della zona ad avere due campi, che vengono impiegati sia per l'affitto per le partite tra amici, sia per le lezioni, o individuali o a gruppi. Nel nostro circolo infatti sono presenti maestri federali impegnati con i loro corsi intensivi. I campi di padel - entrambi illuminati - sono stati realizzati nello scorso settembre e copriamo quasi tutta la giornata sfruttando anche il contesto vacanziero. Apriamo alle 7 del mattino, e già vengono un sacco di persone che sfruttano così l'orario meno caldo, e andiamo avanti fino alle 24. I campi sono tutti all'avanguardia, sposano l'aspetto “green” e rispettano i parametri della sicurezza, visto che abbiamo installato vetri infrangibili».

Racchette e turismo: che binomio all'Argentario

Sono sempre di più coloro che portano la racchetta in vacanza. Segno che il binomio turismo-padel è ormai decollato. Viaggiare e divertirsi conoscen do nuovi posti e nuove persone e allo stesso tempo rimanere in forma con lo sport del momento. E qua a Fonteblanda a sfidarsi a colpi di bandeja e vibora non mancano i vip. «In queste settimane - continua Galanti - sono venuti in vacanza attori, show- girl e molti ex calciatori come ad esempio Bruno Giordano e Fernando Orsi, e tutti hanno giocato a padel durante la loro permanenza. Uno dei nostri obiettivi è consentire di proiettare l'atmosfera dei circoli romani anche qui nella zona dell'Argentario. Il padel è perfetto anche per dare il La a nuove amicizie. Spesso capita che la gente si trovi insieme in campo nei doppi misti e poco dopo si incontri al mare. Ma al di là dell'aspetto vacanziero abbiamo lanciato una joint venture con il Comune di Orbetello che prevede che gli studenti possano fare l'ora di ginnastica nei nostri campi di padel. Credo non ci sia modo migliore per strizzare l'occhio allo sport del momento».