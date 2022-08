Al Tagliacozzo Padel Club si fa sul serio

Una scuola di padel in un minuscolo paese nel cuore dell'Italia . È l'obiettivo dei proprietari del Tagliacozzo Padel Club. Siamo in Abruzzo, non lontano dai confini con il Lazio. La provincia è quella de L'Aquila. Qui a Tagliacozzo, importante meta turistica che si trova nella parte occidentale della Marsica , dove in inverno vivono seimila anime, c'è un circolo di padel preso d'assalto in questo periodo soprattutto dai vacanzieri. «Ci troviamo all'interno di un campeggio - dice Massimimiliano Lollobrigida, uno dei due soci al timone del club -. Abbiamo tre campi di nuova generazione , "alla spagnola" perché sono tutti messi in fila. Siamo dentro un capannone lungo 80 metri e largo 20, con un soffitto alto 11 metri. Abbiamo aperto al pubblico da un mese. Pensavamo che fosse un peccato non mettere a disposizione dei nostri utenti questi spazi consacrandoli al padel. I campi saranno aperti tutto l'anno e con il fatto che siamo al coperto si potrà giocare sempre, anche con la pioggia e la neve . La risposta della gente appassionata di questo splendido sport è stata subito buona. Abbiamo una chat per prenotare i campi, che sono fruibili dalle 9 alle 23».

Rifugio per i romani

Lollobrigida, imprenditore di 41 anni, è romano. E da queste parti non è l'unico. Come ogni estate infatti Tagliacozzo si riempie di vacanzieri che giungono soprattutto dalla Capitale. Al punto che il paese in questo periodo arriva a contare fino a 40 mila persone. C'è chi qua ha la seconda casa, chi invece sceglie questo angolo di Abruzzo per le classiche vacanze mordi e fuggi. «Tagliacozzo - dice Lollobrigida - è un borgo molto carino, che dista 96 chilometri da Roma Est, praticamente un'ora di macchina. Se ci pensate è lo stesso lasso di tempo che impiega chi in auto vuole andare da Roma Nord a Roma Sud con il traffico della Capitale. Tante persone che lavorano qua fanno la vita da pendolare. Il nostro obiettivo è quello di portare a Tagliacozzo molti capitolini in vacanza e mettere in piedi un vero circolo con la gente che frequenta i nostri spazi a prescindere se gioca o meno. E presto creeremo una scuola per grandi e in particolar modo per i piccoli. Già adesso tanti bambini vengono a giocare qua e prendono lezioni. Contiamo di aprire la scuola entro la fine dell'anno. Il mio sogno? Che un giorno in una partita del World Padel Tour o del circuito Premier Padel, ci sia un campione sbocciato proprio nella scuola di Tagliacozzo».