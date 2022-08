Premier Padel, dominio Lebron-Galan a Madrid

Sanchez Pineiro, colpi a sorpresa

Il percorso

A Madrid, infatti, si è tenuta la quarta tappa del Circuito, la prima della Categoria P1 dopo i tre Major di Doha, Roma e Parigi e la coppia spagnola, n.1 nel ranking, ha centrato la quarta finale consecutiva, alzando la coppa al cielo dopo i trionfi al Foro Italico e al Roland Garros. La finale, vinta con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 contro Martin Di Nenno e Paquito Navarro, aveva avuto già due precedenti nel Premier Padel: la coppia n.2 del ranking, era riuscita a battere gli iberici nel primo storico Major in Qatar. Il percorso di Galan/Lebron al Wizink Center di Madrid non è stato assolutamente semplice

ma proprio per questo ha testimoniato una volta in più la forza, il talento e la determinazione della coppia più forte al mondo. Quarti di finale, semifinale e finale vinte tutte al terzo set, rimontando lo svantaggio del primo set conquistato dagli avversari.

Da Madrid a Mendoza: Premier Padel alla riscossa

La rimonta

Ma ciò che è successo in semifinale ha strabiliato gli occhi dei tifosi madrileni e dei tanti appassionati che hanno visto il match in televisione. Contro i fortissimi Tapia-Gutierrez, alla loro prima partecipazione in coppia al Premier Padel,

Galan e Lebron hanno rimontato al terzo set da 2-5, a un passo dalla sconfitta, a uno strepitoso 7-5, sfoggiando una prestazione da autentici campioniquali sono. "Il Madrid P1 ha confermato che la Spagna è la capitale del padel - il commento del Presidente FIP Luigi Carraro nella conferenza stampa prima della Finale - affinchè il torneo sia perfetto abbiamo solo bisogno che le donne siano con noi e crediamo che nei prossimi mesi ciò accadrà. Sia il QSI che la FIP e l'Associazione dei giocatori vogliono la partecipazione delle donne e speriamo di raggiungere questo obiettivo entro la fine di quest'anno". Per il Premier Padel non c'è sosta: da Madrid si vola direttamente a Mendoza, in Argentina, altra patria nobile del padel, per il torneo Categoria P1 che inizierà oggi e si concluderà domenica 14 agosto.