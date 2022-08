Dal centrale del Roland Garros al Meeting Place di Massa

MASSA - Dal Roland Garros a Massa. I campi su cui appena poche settimane si sono sfidati i giganti del padel per la tappa parigina del circuito Premier sono infatti pronti a essere installati nella città toscana, nel centro sportivo Meeting Place. "Siamo in fase di montaggio e nelle prossime settimane i campi saranno operativi", assicurano i responsabili del progetto, che hanno confermato il grande investimento. Campi prodotti dalla spagnola Mejorset e distribuiti in esclusiva per l'Italia da wsbsport. Campi da gioco del Circuito Premier e del WPT. Piccolo flashback: a fine luglio uno dei templi del tennis, ovvero il campo centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier, è stato utilizzato per la tappa parigina del Premier Padel (il terzo dei quattro Major, che rappresentano i tornei principali – sulla falsariga del quattro Slam nel tennis – del nuovo circuito professionistico mondiale organizzato dalla Fip, la Federazione internazionale di padel). Una tappa di assoluto prestigio, una location altrettanto prestigiosa, sublimata poi dalla vittoria finale dei mostri sacri Lebron e Galan. "E ora proprio due dei quattro campi utilizzati per la tappa di Parigi verranno trasferiti a Massa – dicono dal centro sportivo Meeting Place –. Sono strutture di altissimo livello che comprendono i vetri, i fari a led che hanno illuminato l'evento di carattere internazionale che si è svolto a Parigi, fino al tappeto che è uno dei top al mondo. Si tratta di campi nuovi che rappresentano in pieno la scelta della proprietà del Meeting Place di investire in strutture di alto livello per portare in città eventi di interesse nazionale e far provare a sportivi dilettanti e ai principianti cosa vuol dire giocare su strutture di questo calibro". Un investimento che dimostra una volta di più come l'abbinamento padel-turismo vada a nozze. Il centro sportivo Meeting Place si trova a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Mare, padel, relax, divertimento: "L'obiettivo è anche quello di portare nel nostro centro degli sportivi che vengono pure dal mondo del calcio e che sono in ferie in Versilia e che avranno la possibilità di allenarsi e divertirsi nei campi del Roland Garros".