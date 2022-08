Premier Padel Mendoza P1, vincono Stupaczuk e Lima

Per la prima volta nella storia del circuito è trionfo per la coppia argentino-brasiliana: battuti in finale Belasteguín e Coello

15 . 08 . 2022 18:11 1 min argentinaPremier Padel

MENDOZA (Argentina) - Franco Stupaczuk e Pablo Lima sono stati incoronati campioni al Mendoza Premier Padel, categoria P1, nel primo torneo del nuovo circuito Premier Padel in Sud America, dopo aver superato 6-2, 4-6 e 7-6 (10-8), in una partita memorabile di quasi tre ore, il duo formato dall'inossidabile Fernando Belasteguín e Arturo Coello. A Mendoza è andato in scena stato uno dei migliori scontri della storia, con quasi tre ore di tensione, coraggio, paura e giocate meravigliose. Mendoza, vincono Lima e Stupaczuk Davanti a quasi dodicimila spettatori dello stadio coperto Aconcagua Arena, nel Parco San Martín di Mendoza, Stupaczuk e Lima sono diventati la terza coppia a vincere un titolo nel rivoluzionario e nuovissimo circuito Premier Padel, che fino ad ora aveva disputato cinque tappe nella sua prima stagione. Juan Lebrón e Alejandro Galán, i numeri uno, si sono consacrati nei Major di Roma e Parigi, oltre ad aver vinto la P1 di Madrid, mentre Martín Di Nenno e Paquito Navarro hanno vinto il primo Major a Doha. Guarda il video Di Nenno/Navarro trionfano al Qatar Major 2022: lo show con i fuochi d'artificio Da non perdere Lebron e Galan vincono a Madrid Premier Padel, da Madrid a Mendoza Tutte le news di Padel

