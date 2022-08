Padel, il sogno olimpico è più vicino: nuova conquista

Il Padel si fa trovare pronto per un nuovo appuntamento con la storia e conferma il buon lavoro delle Federazioni, ottenendo un traguardo che lo avvicina ancora di più al sogno olimpico. Oggi è stata infatti confermata l'accettazione della disciplina del Padel come sport e farà parte dei XII Giochi sudamericani che si terranno ad Asuncion, in Paraguay, nell'ottobre 2022. Il continente che ha vissuto la prima grande espansione del Padel negli anni '90 potrà godersi l'ingresso di questo sport nelle più importanti competizioni sportive del Sud America.