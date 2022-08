Al Mendoza P1 ben 55mila spettatori: è record storico

Premier Padel, il tour internazionale ufficiale di padel - organizzato dalla International Padel Federation (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e Qatar Sports Investments (QSI) - continua a ingrangere record per questo sport. In totale, questa settimana, un record assoluto di oltre 55.000 spettatori ha assistito al Mendoza Premier Padel P1; mentre 11.000 tifosi – una folla numerosa – si sono goduti la spettacolare finale allo stadio Aconcagua Arena, dove Franco Stupaczuk e Pablo Lima hanno conquistato il titolo. Inoltre, il Mendoza Premier Padel P1 è stato trasmesso in diretta in più di 180 territori, continuando a dare visibilità allo sport a un nuovo pubblico in tutto il mondo. L'evento della scorsa settimana in Argentina è stato il 5° torneo internazionale ospitato dal Premier Padel e ha segnato l'arrivo del tour in Sud America. Premier Padel tornerà in America Latina per il Messico Premier Padel Major dal 28 novembre al 4 dicembre al Club Sonoma.