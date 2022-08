Campi prenotati: è boom di aumenti!

Il settore del padel in Italia continua ad avere una costante crescita sia dei club che nelle prenotazioni, ma soprattutto delle partite pubbliche, vale a dire quelle organizzate direttamente dai giocatori su Playtomic , la principale app social a livello mondiale, che detta da sempre il benchmark sul mondo del booking nel padel e nel tennis e utilizzata anche per organizzare corsi, clinic, tornei, nonché per fornire ai club un gestionale completo per tutte le attività. I dati di Playtomic del primo semestre, sulle prenotazioni dei campi di padel, relativi alle strutture affiliate e agli iscritti alla sua app, confermano il trend positivo di questo sport, che viaggia di pari passo con l’aumento del numero dei club (30% di campi in più rispetto a sei mesi fa, con oltre 6.000 campi in Italia - fonte Osservatorio Mr Padel Paddle).

Prenotazioni

In questi primi sei mesi del 2022 si sono registrate 1.530.000 prenotazioni di cui 503.000 online (un terzo), dato

che conferma il forte aumento del livello di digitalizzazione del settore. Nel mese di giugno si è registrato il record assoluto con più di 90.000 prenotazioni online. Il Lazio, durante questo periodo, è stata la regione con il maggior numero di prenotazioni (438.000), seguito dalla Lombardia (348.000) e dalla Sicilia (113.000). Se consideriamo solo le prenotazioni online, è la Lombardia ad avere il primato (129.000), seguita al secondo posto dal Lazio (109.000) e poi dal Piemonte (40.000).

Partite pubbliche

Le partite pubbliche sono in forte e cotante aumento e hanno raggiunto il numero di 65.000 (più di 360 partite al giorno). A giugno si sono giocate ben 13.500 partite, di cui 7.000 nella sola Lombardia.

Iscritti alla piattaforma

I club in Italia affiliati a Playtomic sono ben 1.123, per un totale di 3.342 campi, con una quota di mercato pari al 60% circa dei campi di padel nel primo semestre 2022, al netto delle strutture ricettive. Le regioni con il maggior numero di club affiliati sono il Lazio, Lombardia e Sicilia. Il numero degli utenti registrati all’app di Playtomic era di 5.500 nel 2018, 22.300 nel 2019, 63.000 nel 2020, 311.000 nel 2021, raggiungendo al 30 giugno 2022 il numero di 402.000 iscritti, con un incremento del 30% in più rispetto all’anno precedente.

Media campi prenotati

In Italia la media nazionale giornaliera dei turni di gioco per singolo campo (prenotazioni effettuate tramite Playtomic o attivate direttamente dal circolo) è di 3,3. Analizzando il podio a livello regionale, troviamo in testa l’Emilia-Romagna (4,9), seguita dalla Toscana (4,8) con entrambi che si avvicinano a ben 5 prenotazioni al giorno per singolo campo.

Anche la Lombardia ha un’ottima media pari a 4,5, mentre il Lazio, che detiene il maggior numero di campi e club della penisola, conta su una media inferiore a quella nazionale, pari a 2,8 e in calo rispetto a 2 anni fa, quando era superiore al 4, periodo in cui vigeva l’emergenza sanitaria, che grazie al divieto di numerose discipline sportive generò un’esplosione di questo sport.