Il sogno di José Rico: "Vorrei una finale contro mio fratello Javier"

ROMA - José Rico, nato a Valencia il 21 settembre 1995, occupa la posizione n.30 del ranking WPT ed è il fratello di Javier, che lo precede al n.21 della classifica. Lo spagnolo gioca in coppia con l’argentino Agustín Gutiérrez, con il quale in questa stagione ha disputato tre quarti di finale e sei volte gli ottavi, dimostrando una crescita progressiva che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Al suo attivo conta 290 partite, con una percentuale di vittorie (141) pari al 49%.