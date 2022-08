Pro Padel League, parte ufficialmente negli USA e in Canada

La Pro Padel League (PPL) è la prima lega professionale di padel del Nord America e lancia una competizione a squadre nello sport in più rapida crescita al mondo. "La PPL è il nuovo ecosistema perfetto per far crescere il padel in Nord America e potenziarlo in esposizione - le parole del Presidente della United States Padel Association (USPA) Marcos del Pilar e commissario della Lega - Sono estremamente orgoglioso di far parte di questo enorme passo avanti che diffonderà la magia dello sport. La PPL creerà opportunità per tifosi, giocatori, allenatori, emittenti, nuove strutture, marchi e sponsor: una vittoria per tutti". Nancy Malone, presidente dell'Associazione Padel Canada e consulente PPL ha aggiunto: "Il padel sta esplodendo in tutto il mondo e la maggior parte del Canada e degli Stati Uniti sta scoprendo uno sport dinamico. La PPL diffonderà l'entusiasmo a nuovi giocatori e città in tutto il continente". La PPL inizierà la sua stagione regolare nella primavera del 2023 con almeno sei squadre da quattro giocatori per ogni squadra. La stagione regolare sarà seguita dalla PPL Cup Championship.