Piemonte, cresce la passione per il padel: 197 club e 472 campi

Prima di analizzare il mercato della regione famosa per i suoi grissini, gianduiotti e vini, aggiorniamo la situazione attuale nel nostro Paese, che ad inizio anno vedeva la presenza sul territorio nazionale di quasi 4.670 campi, a cui si sono aggiunti più di 1.750 campi ad oggi. A livello di strutture (circoli sportivi, club dedicati al padel e strutture ricettive) abbiamo in tutta la nostra penisola 2.530 location dove giocare (di cui 739 con la possibilità di sfidarsi al coperto) per un totale di 6.423 campi, di cui 1.955 indoor. Le regioni con più club e campi sono il Lazio (495 club; 1.569 campi), la Lombardia (257; 746), la Sicilia (252; 651) ed il Piemonte che rispetto ad esattamente un anno fa ha superato l’Emilia Romagna

In Piemonte

Secondo i dati dell’Osservatorio Mr Padel Paddle a fine 2020 avevamo in terra piemontese 59 club e 126 campi, nel 2021 siamo passati a 135 club e 325 campi; la situazione attuale ci porta a ben 197 club e 472 campi, con un incremento del 45% come nascita di nuovi campi in 8 mesi. Il Piemonte è la terza regione d’Italia come strutture con campi indoor, dopo Lombardia e Lazio, con 78 club (209 campi al coperto che rap- presentano il 44% di tutti i campi regionali). Più del 51% delle strutture è presente nella provincia di Torino (101 club; 260 campi), città che si colloca al 2° posto in Italia come strutture e terza come campi (Roma è la prima). A seguire trovia- mo Cuneo con 33 strutture e 74 campi, Alessandria (17;39) e Novara (15;37). Nelle altre pro-vince della regione si distinguono Vercelli (9;19); Biella (7;18), seguita da Asti (9;14) e chiude Verbano-Cusio-Osso (6;11).

Le strutture

In tutta la regione è possibile giocare in 118 comuni sparsi nel territorio. La media regionale di campi per struttura è leggermente inferiore a quella italiana (2,4 cam- pi per circolo contro i 2,5 a livello italiano). Esistono 4 circoli con più di 6 campi; il più grande è il Palavillage nel comune di Grugliasco (provincia di Torino) con 10 campi di cui 9 indoor. Nel podio come numero di campi troviamo il Motovelodromo a Torino con 8 campi (4 indoor) e il Pulpadel sempre a Torino (8 cam- pi di cui 3 indoor), segue il Monviso di Grugliasco con 7 campi (di cui 5 indoor). Le strutture con almeno 4 campi sono in tutto 36. Da una nostra indagine sul web, effettuata su un campione di 800.000 utenti, gli appassionati che seguono il padel in Piemonte sono sempre più numerosi; la provincia di Torino è infatti al 3° posto in Italia dopo Roma e Milano come “addicted” di questo sport.