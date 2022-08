Il presidente Brito: "In Argentina siamo al top nel padel"

L’ Argentina è senza dubbio, insieme alla Spagna, la locomotiva del movimento padel del pianeta. Questi due Paesi esprimono il maggior numero di giocatori e top player nel mondo, con una diffusione di questo sport che risale a più di venti anni fa. Il Paese sudamericano è stato teatro, dall’8 al 14 agosto scorso, del Mendoza Premier Padel P1 , il nuovo Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel. Un torneo che ha segnato il record storico di spettatori, ben 55 mila nella settimana dell’evento disputato all’Aconcagua Arena: «Il Mendoza Premier Padel è stato un successo - le parole in esclusiva del presidente dell’Asociación de Padel Argentino Santiago Brito . Abbiamo raggiunto il record di spettatori con 11.997 tifosi in finale. È stato il torneo più importante dell’Argentina e del Sud America. L’organizzazione non ha avuto crepe. Abbiamo una grande esperienza di lavoro di squadra negli eventi internazionali e questo si è visto. Istituzionalmente lavoriamo per essere inclusivi, per dare il miglior padel del mondo al maggior numero di fan in Argentina e ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo come Federazione è sempre stato quello di fidelizzare lo sport. Certo, c’è sempre da migliorare e questo sarà l’obiettivo per il prossimo anno».

La crescita del Padel

L’Argentina è un Paese pioniere di questa disciplina, avendo conosciuto il boom e lo sviluppo di campi e praticanti tanti anni fa. Per il presidente Brito, la crescita che sta avendo il padel in tutto il mondo non è una sorpresa: «È uno sport sociale e inclusivo, può essere praticato dai bambini, dai genitori, da chiunque. Poi è uno sport facile da capire nelle regole e nella pratica. Infine, è dinamico e super televisivo». La crescita del padel viaggia in parallelo con la speranza di diventare un giorno sport olimpico: «È un vero sogno, ma dobbiamo aspettare per questo - continua il presidente Brito -. La FIP e tutte le Federazioni stanno lavorando duramente per renderlo reale. Il padel sta crescendo rapidamente in tutto il mondo e abbiamo appena completato alcune delle regole CIO per diventare uno sport olimpico». Dall’Argentina terminiamo questo viaggio in Italia, dove negli ultimi anni il padel ha conosciuto una crescita esponenziale e senza precedenti. Una crescita che va regolamentata: «È importante affiliare il club alla Federazione nazionale - conclude il presidente APA Brito -. Solo istituzionalizzando lo sport, il padel potrà continuare a crescere».