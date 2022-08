Sanchez, che carica: "Voglio arrivare tra le prime quattro coppie"

Maximiliano Sanchez, nato a Villa Mercedes il 15 dicembre del 1986, occupa la posizione n.15 sia nel ranking WPT, che nella classifica della Federazione Internazionale. L’argentino è un veterano e grande campione di questo sport, avendo iniziato a soli 6 anni e diventato professionista a 16. È soprannominato il “Tiburón” (lo squalo) ed è stato n.1 nel 2018 e per buona parte del 2019. Gioca in coppia con il promettente e connazionale Lucho Capra (7 anni più giovane di lui) con cui in questa stagione ha disputato nel circuito del WPT una finale, una semifinale e ben sei volte i quarti di finale. Al suo attivo nel WPT 493 partite giocate, con una percentuale di vittorie (358) pari al 73%.