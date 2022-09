Silingo-Belluati e Virseda-Las Heras trionfano al torneo FIP Platinum VPC

Si è concluso ieri il primo torneo FIP Platinum, svolto nell’ambito della Veneto Padel Cup. Le Finali, che si sono disputate alla Zoppas Arena di Conegliano, sono state combattute fino all’ultimo game, con entrambi i match terminati al terzo set. Il programma prevedeva come apertura la finale femminile con l’incontro tra le due coppie più titolate dell’evento: le spagnole Virseda-Las Heras e Carnicero-Martinez. Finale vinta dalla coppia Veronica Virseda e Barbara Las Heras in tre set per 3-6/7-6/6-4 con un inizio di partita che ha visto il duo iberico in difficoltà e quasi sul punto di cedere, prima di trovare la forza di ribaltare l’esito dell’incontro. Nella categoria maschile trionfo degli argentini Agustin Silingo e Juan Belluati che hanno vinto un match molto simile nella dinamica alla finale femminile. I rivali spagnoli Pablo Lijo e Javier Ruiz, dopo aver condotto la gara per un set e mezzo (6-2/3-1 e servizio a loro favore), sono crollati sotto i colpi della “Bestia” Silingo e del suo compagno che hanno rimontato nel secondo set vincendolo 6-4 per poi chiudere 6-3 il terzo set. "Orgogliosi di aver potuto disputare il primo torneo FIP Platinum della storia del circuito Cupra Fip Tour nell’ambito di questa fantastica manifestazione la Veneto Padel Cup – le parole del Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel - Il FIP Platinum è il torneo più importante, come montepremi e punteggi per il ranking ufficiale, del circuito Cupra Fip Tour che insieme al Premier Padel sono i circuiti ufficiali del padel mondiale". "In questa seconda edizione abbiamo reso la Veneto Padel Cup ancora più internazionale con l’aggiunta del Fip Platinum ai tornei VPC Master & Open, quest’ultimo per non professionisti, già presenti. Il nostro obiettivo è quello di offrire un torneo sempre più spettacolare per i giocatori e per tutti gli appassionati di questo fantastico sport", il commento dell’organizzatrice dell’evento Irma Sveikauskiene, insieme al marito Ricardas Sveikauskas. Terminato il FIP Platinum, progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, la manifestazione Veneto Padel Cup va avanti con il Torneo Master a partire da giovedì prossimo, per giocatori professionisti entro la posizione 300.