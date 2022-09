"Il mio sogno? Un’altra finale al Wpt"

TORINO - Portoghese, nata ad Oporto il 20 settembre del 1978, Ana Catarina Nogueira ha un solo grande rammarico, aver iniziato a giocare a ben 32 anni, cosa che tuttavia le ha ugualmente permesso, a 43 anni, di essere attualmente al n.31 del ranking mondiale. Ha passato gran parte della sua vita... racchetta alla mano. Ex campionessa nazionale di tennis e internazionale con la squadra della Fed Cup, è senza dubbio la migliore giocatrice di padel portoghese di sempre, trovando in questo sport – se pur tardi – un vero stile di vita.“Nogui” è l'unica portoghese insieme all’emergente connazionale Sofia Araújo (n.19 del ranking) ad essere nell'élite femminile del circuito WPT. Anche per questa stagione ha confermato il suo rapporto con Volt, azienda ovviamente portoghese, nata nel 2016 e conosciuta anche per il suo design unico. Confessa che si allena di meno rispetto a quando giocava a tennis, ma certamente il tipo di giornata è ugualmente molto impegnativa tra allenamenti, preparazione fisica e sedute di fisioterapia. Gioca in coppia con la spagnola Marina Martìnez Lobo e vanta al suo attivo 246 partite, con una percentuale di vittorie (131) pari al 53%. Prima di conoscerla meglio, è doverosa una piccola nota sul Portogallo. Anche qui, come in altri Paesi europei, è scoppiato il “boom” del padel (60% uomini e 40% donne) e lo dimostrano le prenotazioni che sono raddoppiate in un anno. Le partite si concentrano soprattutto nell’area di Lisbona, seguita da Porto e Cascais. I giocatori preferiscono affrontarsi per il 70% in strutture indoor, particolare che lascia pensare considerato l’ottimo clima che qui vige tutto l’anno.