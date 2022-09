La notte delle stelle del Padel: premi per le eccellenze

Meno due alla "Notte delle Stelle del Padel", il primo premio interamente dedicato allo sport del momento. Gli Italian Padel Awards premiano le eccellenze che, dai vari punti di vista, si sono distinte nella promozione e nello sviluppo della disciplina più in crescita su scala mondiale. Proseguiamo il nostro avvicinamento annunciando un'altra categoria, quella dedicata alle Academy. A ricevere il riconoscimento sarà il Circolo Canottieri Aniene, dominatore del campionato di Serie A con 7 scudetti consecutivi, per essere stato il primo grande sodalizio ad occuparsi dei giocatori in carrozzina. Sotto la guida tecnica di Roberto Agnini e con la supervisione del D.S. Alessandro Di Bella, sulla sponda del Tevere si è creato

un vero e proprio punto di riferimento per il padel in carrozzina, con giocatori che si spostano da tutta Italia per fare parte di questo gruppo. Altra realtà che sarà premiata è l'Avantgarden Padel di Palermo, un esempio virtuoso di imprenditoria femminile ideato prima e realizzato poi da Valeria Aiello, un passato da professionista del tennis che, per prima

in Italia, ha voluto riproporre nel padel il modello delle grandi academy tennistiche americane. La cerimonia vedrà poi protagonisti i cosiddetti "ambassador", personaggi di grande popolarità che, innamoratisi del padel, stanno notevolmente contribuendo alla sua crescita. L'appuntamento per conoscerne i nomi è per domani su queste pagine.