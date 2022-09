Italian Padel Awards: premiati campioni, idee e progetti

Emozione, spettacolo e tanta voglia di celebrare lo sport del momento, il padel . La prima storica edizione dell'Italian Padel Awards , svolta ieri sera nella suggestiva location della Sala delle Armi al Foro Italico, ha rappresentato un altro momento indelebile nella storia di questa disciplina sportiva. Il primo premio interamente dedicato al padel, ideato e realizzato dal Corriere dello Sport-Stadio , ha raccolto oltre cento persone, in una serata condotta da Alessandro Lupi , content director e giornalista Sky Sport. Quindici i premiati suddivisi in sette categorie : Legend, Rising Star, Team, Club, Academy, Ambassador e Amateur. Gli Italian Padel Awards hanno voluto premiare non solo i campioni ma soprattutto idee e progetti che in questi anni hanno fatto crescere in modo esponenziale questo sport nel nostro Paese.

Legends

La serata è iniziata con il premio dato virtualmente alle figure iconiche che rimangono ancora tra i protagonisti di questo sport: Juan Martin Diaz, Fernando Belasteguin (n.1 al mondo per 16 anni consecutivi e leggenda del padel per antonomasia) e Marta Marrero. Il calendario serrato non ha permesso a questi top player di presenziare ma hanno voluto ringraziare gli organizzatori con un video-messaggio proiettato in Sala.

Rising Star

Menzione d'onore è stata assegnata alla categoria Rising Star che ha visto salire sul palco Marco Cassetta e Giorgia Marchetti, che in appena due anni hanno scalato tante posizioni nel ranking grazie a straordinari risultati ottenuti con grande tenacia e determinazione. Proprio l'atleta romana fa parte della Nazionale italiana che lo scorso anno ha raggiunto uno storico terzo posto ai Mondiali in Qatar.

Team

Nazionale che è stata celebrata negli Italian Padel Awards per la categoria Team. Salite sul palco, capitanate dalla ct Marcela Ferrari alcune tra le protagoniste, come Giulia Sussarello, Chiara Pappacena, Emily Stellato e Valentina Tommasi che cercheranno a Dubai di bissare il traguardo raggiunto nel 2021. «Abbiamo lanciato un nuovo Circuito basato sui giocatori che rende il padel più professionale e globale. Giocheremo per la prima volta in Africa un torneo Premier Padel e poi i Mondiali a Dubai. Qui a Roma abbiamo scritto una pagina storica a maggio scorso con l'Italy Major e per questo ci tengo a ringraziare Rossella Cozzoli», le parole dal palco del Presidente della Federazione Internazionale Luigi Carraro che ha premiato la Nazionale femminile italiana.

Club e Accademy

Gli Italian Padel Awards hanno dedicato un ampio spazio ai Club e alle Academy, che rappresentano il motore della crescita del movimento in Italia. Per i primi, il premio è stato consegnato al Padel Arena Perugia e al Padel 924 di Avigliano (provincia di Potenza) mentre per i secondi, sono saliti sul palco il CC Aniene con Alessandro Di Bella e Roberto Agnini per la promozione del padel in carrozzina e l'Avantgarden Padel di Palermo con Valeria Aiello come esempio di imprenditoria femminile nel padel.

Ex calciatori e il tennis

Non potevano mancare gli ex calciatori, che in massa si sono riversati nella “gabbia” dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Nel pomeriggio, prima della cerimonia, si è disputata sui campi del Foro Italico l'Italian Padel Awards Challenge, un torneo tra dodici ex campioni del rettangolo verde, che ha visto la vittoria del team guidato da Christian Panucci e formato da Barzagli, Materazzi, Maini, Budel e Locatelli che ha battuto la formazione capitanata da Stefano Fiore e composta da Marcolin, Giannichedda, Paganin, Zambrotta e Di Canio. Non solo padel, perchè durante la serata è stata celebrata la recente vittoria della Nazionale di tennis alla Coppa Davis, grazie alla quale i ragazzi del ct Filippo Volandri, presente in sala, si giocheranno le Finals a novembre.

Ambassador

Il padel negli ultimi anni ha contaminato tanti ambiti, non solo sportivi. È proprio la bellezza di questo sport, che attraverso un approccio semplice riesce a conquistare anche attori, cantanti e tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, premiati come Ambassador, Paolo Bonolis e Gianluca Vacchi che hanno divertito i presenti con la loro tradizionale ironia e simpatia. Premiati come Ambassador anche due sportivi di assoluto valore: il ct azzurro Roberto Mancini, Campione d'Europa con la Nazionale e Roberta Vinci, che nel padel sta riscoprendo una nuova passione dopo gli straordinari successi ottenuti nel tennis.

Amateur e istituzioni

Dai campioni finiamo agli amatori, che rappresentano la base di questo sport. Per questo motivo, agli Italian Padel Awards è stato premiato Lamberto di Giulio come tesserato FIT più anziano d'Italia, con i suoi 83 anni intrisi di sport e passione. L'attenzione per il padel è stata infine impreziosita dalla presenza delle Istituzioni che negli ultimi anni stanno dando sempre più attenzione a questo sport, come testimoniano i saluti portati da Comune di Roma, Regione Lazio, Sport e Salute e Federazione Italiana Tennis.