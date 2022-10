Il padel non conosce stop: attraversa l'Italia da Nord a Sud

La Settimana Europea dello Sport si tinge di padel . L’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea con l'hashtag #BeActive che si tiene ogni anno dal 23 al 30 settembre, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico tramite lo sport e gli stili di vita sani, quest’anno ha avuto nel padel uno dei cardini dell’attività sportiva svolta nel nostro Paese. Nel nostro viaggio che ha percorso tutto lo Stivale, non siamo voluti andare nelle grandi metropoli ma nelle città e nei piccoli Comuni, perché il padel è ormai un fenomeno di massa, non più di nicchia.

Da Loano

Il nostro viaggio è iniziato quindi a Loano, comune di 12mila abitanti in provincia di Savona in Liguria. Qui si è svolta la “Festa Scuola-Sport” con 523 alunni, promossa dal comune insieme alle associazioni sportive con il padel parte integrante della manifestazione: «A Loano ci sono quattro campi più due in fase di costruzione – ci racconta l’Assessore al Patrimonio Remo Zaccaria – Aprono alle 9 e chiudono alle 21, c’è una richiesta fortissima. Con l’avvento del padel, abbiamo toccato tutte le discipline sportive e sono contento, come Amministrazione Comunale, di aver dato l’ok all’incentivazione di questa disciplina».

Nel cuore dell'Italia

Da Loano ci spostiamo a Castiglione del Lago, Comune di 15mila abitanti in provincia di Perugia. Qui l’Amministrazione Comunale, che proprio per il 2022 può fregiarsi del titolo di European Town of Sport 2022, ha promosso l’iniziativa sport e scuola coinvolgendo 784 studenti della scuola primaria F.Rasetti e dell’Istituto omnicomprensivo Rosselli-Rasetti ,nella pratica gratuita di diverse discipline sportive, tra cui il padel, presso i centri del Grata Loca e del Sunset Sport Center. «Non poteva mancare il padel, uno sport che si sta facendo conoscere anche fra i più giovani e che offre un’alternativa importante nell’ampio panorama delle proposte offerte dalle società sportive – commenta l’Assessore allo Sport Andrea Sacco – I due impianti della città saranno un punto di riferimento non solo sportivo ma anche aggregativo. Ringrazio i nostri partner, ACES Italia e Decathlon e i club per aver messo a disposizione la professionalità dei maestri e dei gestori».

In Calabria

Da Castiglione del Lago scendiamo a Rende, dove si conclude il nostro viaggio. Nella città calabrese, European City of Sport 2023, 600 alunni hanno partecipato lunedì scorso alla Settimana Europea dello Sport, grazie alla sinergia tra Comune, Consulta dello Sport, associazioni sportive e MSP Cosenza. Una giornata all'insegna dell'inclusione della sostenibilità, dove il padel ha recitato un ruolo da protagonista.