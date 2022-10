Stupaczuk e l'amore per il padel: "Tira fuori il meglio di me"

Franco Stupaczuk, per tutti “Stupa”, nasce in Argentina a Chaco il 25 marzo del 1996; occupa attualmente la posizione n.5 nella classifica della Federazione Internazionale ed è al n.7 nel ranking WPT. Giocatore di sinistra, famoso per la sua potenza e per il suo colpo preferito (lo smash in sospensione), è considerato, fin da quando era giovanissimo, una delle star del World Padel Tour. Nel 2020 ha fatto coppia con uno dei giocatori di destra più forti della storia, Sanyo Gutierrez, un'esperienza che gli ha permesso di acquisire regolarità e costanza rendendolo un giocatore più maturo. In questa stagione gioca con l’esperto Pablo Lima con cui ha disputato già tre finali, l’ultima sabato scorso all’Amsterdam Open, in una delle più belle partite del 2022, poi persa contro Belasteguin e Coello, coppia rivelazione di questa stagione. Al suo attivo nel WPT ha giocato 389 parti- te, con una percentuale di vittorie (272) pari al 70%.